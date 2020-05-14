Что москвичи поняли из обращения Путина?

Ученые нашли самую близкую к Земле черную дыру. Почему это важно? Рассказывает астрофизик

Астрономы обнаружили самую близкую к Земле тройную звездную систему с черной дырой. Она находится настолько близко, что жители Южного полушария в ясную ночь могут увидеть ее невооруженным глазом. В интервью Русской службе Би-би-си астрофизик Сергей Попов рассказал, как обнаружили черную дыру, где ее искать на небе, а также почему самая близкая к нам черная дыра так долго оставалась незамеченной.