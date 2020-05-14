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Что москвичи поняли из обращения Путина?
Владимир Путин заявил о прекращении нерабочих дней в России. Каждый регион сможет сам решать, что делать с режимом самоизоляции.
Несмотря на то, что в Москве ограничения продлили до 31 мая, после обращения президента на улицах города стало гораздо больше людей. А формулировка “нерабочие дни” для многих осталась непонятной.
Что думают люди о действиях властей в отношении пандемии коронавируса, и как они поняли слова Владимира Путина? Би-би-си спросила прохожих в Москве.
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14 мая 2020
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