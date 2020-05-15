Футбол после пандемии: тысячи картонных зрителей и один грустный козел
16 мая 2020 в Германии возобновится футбольный сезон. Ранее его приостановили из-за эпидемии коронавируса.
Болельщики пока не смогут посещать стадионы, но команды без поддержки не оставят. Фанаты "Боруссии" из Менхенгладбаха вырезали шесть тысяч своих картонных копий, которые будут присутствовать на матчах команды.
Правда, возобновлению футбольного сезона рады не все. Козлу Хеннесу, который является талисманом ФК "Кельн", тоже не разрешили присутствовать на матчах.В России чемпионат по футболу планируют возобновить 21 июня. Зрителей на стадионах не будет до конца сезона.
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15 мая 2020
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