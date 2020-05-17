Фестиваля не будет. Как коронавирус сделал Burning Man цифровым
Культурная жизнь разделилась на до и после коронавируса: большинство фестивалей, выставок и концертов этого лета отменены или перенесены. Некоторые ивенты ушли в виртуальное пространство.
- Музыкальный фестиваль "Коачелла" в США перенесли на осень. Тоже из-за коронавируса
- В Британии из-за коронавируса отменен Уимблдонский турнир
- Cancel culture: коронавирус отменил всех звезд сразу. Кое-кто из них уже умер
- Искусство во время пандемии: музыка, театры и музеи ушли в сеть
Фестиваль Burning Man стал одним из них. Его организаторы решили не отменить фестиваль, а сделать его в этом году цифровым.
Катя Ледер поговорила с постоянными участниками фестиваля о том, что такое для них Burning Man, как они относятся к виртуальной замене и сколько денег из-за нее потеряют.
-
17 мая 2020