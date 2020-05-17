Фестиваля не будет: коронавирус сделал Burning Man диджитал
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Фестиваля не будет. Как коронавирус сделал Burning Man цифровым

Культурная жизнь разделилась на до и после коронавируса: большинство фестивалей, выставок и концертов этого лета отменены или перенесены. Некоторые ивенты ушли в виртуальное пространство.

Фестиваль Burning Man стал одним из них. Его организаторы решили не отменить фестиваль, а сделать его в этом году цифровым.

Катя Ледер поговорила с постоянными участниками фестиваля о том, что такое для них Burning Man, как они относятся к виртуальной замене и сколько денег из-за нее потеряют.

  • 17 мая 2020
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