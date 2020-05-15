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Подкаст “Что это было”. Спецвыпуск: один день из жизни врача в “столицах пандемии”
Три врача - Варвара Башкирова из Лондона, Евгений Пинелис из Нью-Йорка и Ирина Дмитриева из Москвы (а точнее из ближайшего Подмосковья) записали для Русской службы Би-би-си аудиодневники. Они рассказали о том, как выглядит их обычный день в условиях пандемии коронавируса. Этот выпуск - не про сравнение систем здравоохранения, а про чувства и мысли людей, которые находятся на передовой борьбы с пандемией.
Подкаст "Что это было?" также можно слушать в подкастах Apple, в Overcast, на "Яндекс. Музыка" и на других платформах.
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15 мая 2020
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