Подкаст "Что это было". Спецвыпуск: как стать бердвотчером на карантине?
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Подкаст "Что это было". Спецвыпуск: как стать бердвотчером на карантине?

Можно ли в режиме самоизоляции научиться чему-то необычному и полезному? Корреспондент Русской службы Би-би-си Оксана Чиж решила овладеть искусством бердвотчинга - наблюдения за птицами.

Подкаст "Что это было?" также можно слушать в подкастах Apple, в Overcast, на "Яндекс. Музыка" и на других платформах.

  • 22 мая 2020
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