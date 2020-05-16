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Лондон на карантине: начало выхода из карантина и подпольные парикмахеры
Лондон начал выходить из карантина. Пока это маленький шажок, но психологически важный момент пройден. Однако остались важные вопросы: когда мы сможем увидеться с друзьями и родственниками, когда дети вернутся в школу и когда можно будет нормально подстричься?
Корреспондент Русской службы Би-би-си Бен Тавенер в очередном выпуске видеоблога выясняет, можно ли подстричься в Лондоне несмотря на запрет, и в итоге берет дело в свои руки. С интересным результатом.
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16 мая 2020
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