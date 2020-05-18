"У меня всегда позитивный подход к жизни": как уроженка Киева выиграла Оскар и BAFTA
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"У меня всегда позитивный подход к жизни": как Елена Андрейчева выиграла Оскар и BAFTA

Елена Андрейчева продюсер фильма "Научиться кататься на скейтборде в зоне боевых действий (если ты девчонка)". Совместно с режиссером Кэрол Дайсингер и полностью женской командой из нескольких стран она сняла фильм, который собрал самые престижные награды в документалистике. Работу отметили на фестивале "Трайбека", главном документальном фестивале планеты - IDF, фильм также получил главную британскую кинопремию премию BAFTA и приз американской киноакадемии Оскар.

  • 18 мая 2020
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