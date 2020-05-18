"У меня всегда позитивный подход к жизни": как уроженка Киева выиграла Оскар и BAFTA

Лондон на карантине: начало выхода из карантина и подпольные парикмахеры

Корреспондент Русской службы Би-би-си Бен Тавенер в очередном выпуске видеоблога выясняет, можно ли подстричься в Лондоне несмотря на запрет, и в итоге берет дело в свои руки.