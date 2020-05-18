Музыка из мусора
Каждый год по всему миру вырабатывается более двух миллиардов тонн твердых отходов.
Большая их часть попадает на свалки (официальные и стихийные). Мусор засоряет океаны. Часть его сжигается, и лишь небольшая доля перерабатывается.
В Парагвае переработка отходов пока не стала общераспространенной практикой. Более того, в стране растет число стихийных свалок, а окрестности столицы Асунсьон превращаются в огромный, неконтролируемый мусорный полигон.
Однако инженер Фавио Чавес придумал креативный способ переработки отходов и организовал оркестр, все инструменты в котором сделаны из мусора.
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18 мая 2020
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