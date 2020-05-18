Музыка из мусора
Media playback is unsupported on your device
Видео

Музыка из мусора

Каждый год по всему миру вырабатывается более двух миллиардов тонн твердых отходов.

Большая их часть попадает на свалки (официальные и стихийные). Мусор засоряет океаны. Часть его сжигается, и лишь небольшая доля перерабатывается.

В Парагвае переработка отходов пока не стала общераспространенной практикой. Более того, в стране растет число стихийных свалок, а окрестности столицы Асунсьон превращаются в огромный, неконтролируемый мусорный полигон.

Однако инженер Фавио Чавес придумал креативный способ переработки отходов и организовал оркестр, все инструменты в котором сделаны из мусора.

  • 18 мая 2020
Go to next video: Как правильно выбрать медицинскую маску