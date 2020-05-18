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Протест врачей в Бельгии: медики повернулись спиной к премьеру
Коллектив брюссельской больницы Сен-Пьер встретил кортеж премьер-министра Софи Вильмес молчаливым протестом.
Когда кортеж подъезжал к зданию, медики создали коридор и повернулись к премьеру спиной - в знак несогласия с политикой правительства в борьбе с коронавирусом.
Число погибших с диагнозом Covid-19 в Бельгии превысило 9 тысяч.
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18 мая 2020
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