Как правильно выбрать медицинскую маску?
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Какая медицинская маска наиболее эффективна

Носить медицинскую маску или нет? Дискуссии по этому вопросу продолжаются. В ряде стран сейчас нельзя выйти на улицу без маски.

В то же время Всемирная организация здравоохранения продолжает настаивать на том, что одноразовые маски должны носить только медработники и заразившиеся коронавирусом.

Какие виды масок существуют и можно ли защитить себя при помощи маски, изготовленной в домашних условиях - в видео Русской службы Би-би-си.

  • 18 мая 2020
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