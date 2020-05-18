Как правильно выбрать медицинскую маску?

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Какая медицинская маска наиболее эффективна
Носить медицинскую маску или нет? Дискуссии по этому вопросу продолжаются. В ряде стран сейчас нельзя выйти на улицу без маски.
В то же время Всемирная организация здравоохранения продолжает настаивать на том, что одноразовые маски должны носить только медработники и заразившиеся коронавирусом.
Какие виды масок существуют и можно ли защитить себя при помощи маски, изготовленной в домашних условиях - в видео Русской службы Би-би-си.
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18 мая 2020
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