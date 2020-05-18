"Не получили обещанные выплаты": обращения медиков
Media playback is unsupported on your device
Видео

"Не получили обещанные выплаты": обращения медиков

Медики из разных регионов России записали видеообращения о том, что не получили выплаты за работу с больными коронавирусом. Дополнительные деньги им пообещали еще в апреле, на это выделили более 45 млрд рублей.

Правда, в постановлении была оговорка о том, что выплаты даются "за фактически отработанное время". В каждом регионе эту фразу поняли по-своему.

Жалобами медиков более чем в 20 регионах занялись следователи и прокуратура.

  • 18 мая 2020
Go to next video: Протест врачей в Бельгии: медики повернулись спиной к премьеру