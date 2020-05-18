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Видео
"Не получили обещанные выплаты": обращения медиков
Медики из разных регионов России записали видеообращения о том, что не получили выплаты за работу с больными коронавирусом. Дополнительные деньги им пообещали еще в апреле, на это выделили более 45 млрд рублей.
Правда, в постановлении была оговорка о том, что выплаты даются "за фактически отработанное время". В каждом регионе эту фразу поняли по-своему.
Жалобами медиков более чем в 20 регионах занялись следователи и прокуратура.
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18 мая 2020
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