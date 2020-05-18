"Спасает от терроризма, поможет спасти и от "короны". Как спецслужбы Израиля борются с коронавирусом

Как спецслужбы Израиля борются с коронавирусом
С начала мая в Израиле начали ослаблять карантинные меры. Однако не отменили слежку за гражданами. Правительство продлило особые полномочия спецслужбы внутренней разведки Шин-Бет до конца месяца. С помощью мобильных телефонов агентство отслеживает местонахождение потенциально зараженных Covid-19.
Многие израильтяне выражают беспокойство вмешательством спецслужб в личную жизнь и считают действия правительства угрозой демократии.
"Использовать средства и методы, которые обычно используют в борьбе против терроризма, в целях слежки за своими же гражданами - этим можно воспользоваться лишь в критической ситуации", – бывший глава киберотдела Шин-Бет Арик Брабинг в интервью Би-би-си рассказывает о том, как важно, чтобы период всеобщего контроля не затянулся.
-
18 мая 2020
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
-
Поделиться
Поделиться сообщением вВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
-
ВКонтактеПоделиться сообщением в ВКонтакте
-
LiveJournalПоделиться сообщением в LiveJournal
-
Мой мирПоделиться сообщением в Мой мир
-
ОдноклассникиПоделиться сообщением в Одноклассники
-
-
-
-
TelegramПоделиться сообщением в Telegram
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне