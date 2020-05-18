"Спасает от терроризма, поможет спасти и от "короны". Как спецслужбы Израиля борются с коронавирусом
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Как спецслужбы Израиля борются с коронавирусом

С начала мая в Израиле начали ослаблять карантинные меры. Однако не отменили слежку за гражданами. Правительство продлило особые полномочия спецслужбы внутренней разведки Шин-Бет до конца месяца. С помощью мобильных телефонов агентство отслеживает местонахождение потенциально зараженных Covid-19.

Многие израильтяне выражают беспокойство вмешательством спецслужб в личную жизнь и считают действия правительства угрозой демократии.

"Использовать средства и методы, которые обычно используют в борьбе против терроризма, в целях слежки за своими же гражданами - этим можно воспользоваться лишь в критической ситуации", – бывший глава киберотдела Шин-Бет Арик Брабинг в интервью Би-би-си рассказывает о том, как важно, чтобы период всеобщего контроля не затянулся.

  • 18 мая 2020
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