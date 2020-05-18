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Депутаты в Гонконге подрались из-за гимна Китая
В законодательном совете Гонконга произошла потасовка между депутатами из-за нового закона о статусе китайского национального гимна в этом административном округе Китая.
Если закон будет принят, неуважение к гимну станет уголовным преступлением – как в других районах Китая.
Из-за спора охранники буквально вынесли на руках из зала некоторых депутатов, выступающих против этого законопроекта.
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18 мая 2020
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