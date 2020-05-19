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Полиция разогнала трехтысячную вечеринку во Флориде. Видео
Полицейские округа Волуси разогнали огромную вечеринку, в которой, не смотря на запрет массовых собраний из-за эпидемии Covid-19, приняли участие три тысячи человек. Власти утверждают, что присутствующие направляли оружие на полицейских. Восемь человек арестованы.
Полицейских обвинили в проявлении расизма, но в офисе шерифа округа эти обвинения отрицают.
В США выявлено более 1,5 миллиона случаев коронавируса. Страна занимают первое место в мире по заболеваемости Covid-19.
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19 мая 2020
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