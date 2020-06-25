Чем пахнет основной закон? Обзор новой версии Конституции
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Чем пахнет основной закон? Обзор новой версии Конституции

За время пандемии коронавируса многие успели подзабыть, что еще в начале года Владимир Путин предложил изменить Конституцию. Тем временем наступил июнь, а вместе с ним — и всероссийское голосование по поправкам.

Правда, новое издание основного закона уже давно можно купить в книжных. Корреспондент Русской службы Би-би-си Петр Козлов сделал обзор на новую версию Конституции и заодно вспомнил, как развивались события.

  • 25 июня 2020
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