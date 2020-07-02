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Голосование по Конституции: как это было. "Политика. Козлов"
В России завершилось голосование по вопросу об изменении Конституции. Из-за того, что процесс продолжался целую неделю, а часть людей в Москве и Нижнем Новгороде голосовали онлайн, следить за возможными нарушениями было особенно сложно.
Голосование породило немало мемов: например, всех особенно удивили участки, организованные на открытом воздухе - на лавочках, в кустах и даже в багажнике машины. Но и в обычных местах для голосования порой происходили необычные вещи.
Корреспондент Би-би-си Петр Козлов рассказывает, как прошла эта неделя.
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2 июля 2020
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