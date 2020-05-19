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Как самому построить ладью времен Киевской Руси
Эта лодка – копия ладьи, которая предположительно существовала во времена Киевской Руси. Украинские плотники собирали ее три месяца по рисункам из летописей.
Основа лодки сделана из бревна диаметром 70 см. Для бортов использованы три куба сосновых досок.
В работе над ладьей мастера использовали старинные столярные инструменты – тесла и струги.
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19 мая 2020
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