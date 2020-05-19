Как собственноручно построить ладью времен Киевской Руси
Media playback is unsupported on your device
Видео

Как самому построить ладью времен Киевской Руси

Эта лодка – копия ладьи, которая предположительно существовала во времена Киевской Руси. Украинские плотники собирали ее три месяца по рисункам из летописей.

Основа лодки сделана из бревна диаметром 70 см. Для бортов использованы три куба сосновых досок.

В работе над ладьей мастера использовали старинные столярные инструменты – тесла и струги.

  • 19 мая 2020
Go to next video: Мечта археолога: возможно, самый древний затонувший корабль