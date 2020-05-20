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Рукой подать до эстакады. В Каире строят мост вплотную к жилым домам
Эстакада, которая должна связать густонаселенный район Гиза с кольцевой дорогой Каира, вызвала бурное недовольство жителей столицы Египта. Оказалось, что мост будет проходить вплотную к жилым домам - на расстоянии всего в 50 сантиметров.
Квартира в одном из домов обошлась владельцу в 2 миллиона египетских фунтов - это около 9 миллионов рублей. Сейчас жилье сильно подешевело.
Власти Египта обещают провести экспертизу и переселить недовольных.
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20 мая 2020
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