Дания открыла школы. Как это работает?
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Дания открыла школы после карантина. Как это работает?

В середине апреля датские школьники вернулись за парты.

Дания стала первой страной в Европе, которая не побоялась открыть свои начальные школы после карантина.

О том, как школам удается адаптироваться к новым нормам - от постоянного мытья рук и до игр на расстоянии - в видео Русской службы Би-би-си.

  • 21 мая 2020
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