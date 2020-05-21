Media player
Media playback is unsupported on your device
Видео
Дания открыла школы после карантина. Как это работает?
В середине апреля датские школьники вернулись за парты.
Дания стала первой страной в Европе, которая не побоялась открыть свои начальные школы после карантина.
О том, как школам удается адаптироваться к новым нормам - от постоянного мытья рук и до игр на расстоянии - в видео Русской службы Би-би-си.
-
21 мая 2020
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
-
Поделиться
Поделиться сообщением вВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
-
ВКонтактеПоделиться сообщением в ВКонтакте
-
LiveJournalПоделиться сообщением в LiveJournal
-
Мой мирПоделиться сообщением в Мой мир
-
ОдноклассникиПоделиться сообщением в Одноклассники
-
-
-
-
TelegramПоделиться сообщением в Telegram
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне