Круги на траве и молитвы на парковке: как выглядит "нормальная" жизнь после карантина
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Круги на траве и молитвы на парковке: как выглядит "нормальная" жизнь после карантина

Карантин, введенный во многих странах мира из-за эпидемии коронавируса, постепенно начинают ослаблять. Кое-где уже открываются бары, музеи, магазины и салоны красоты.

Правда, остается необходимость соблюдать социальную дистанцию и применять средства индивидуальной защиты. Вот как это изменило привычные всем места.

  • 20 мая 2020
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