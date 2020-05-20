Круги на траве и молитвы на парковке: как выглядит "нормальная" жизнь после карантина

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Карантин, введенный во многих странах мира из-за эпидемии коронавируса, постепенно начинают ослаблять. Кое-где уже открываются бары, музеи, магазины и салоны красоты.

Правда, остается необходимость соблюдать социальную дистанцию и применять средства индивидуальной защиты. Вот как это изменило привычные всем места.