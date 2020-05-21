Умные очки для врача: как технологии смешанной реальности помогают медикам
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Умные очки для врача: как технологии смешанной реальности помогают медикам

Пандемия коронавируса увеличила потребность в устройствах, которые делают физический контакт при осмотре пациента необязательным. В Британии у врачей появились очки смешанной реальности.

Специальная гарнитура позволяет одному врачу, находясь в палате пациента, получать все необходимые сведения от коллег дистанционно.

  • 21 мая 2020
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