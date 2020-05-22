Как сжигают использованные маски
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Как сжигают использованные маски

В Киеве начали собирать и сжигать использованные одноразовые медицинские маски и перчатки.

Урны для их сбора стоят в 14 супермаркетах города, но далеко не все понимают, как и зачем ими пользоваться. Оплачивает эту инициативу частный бизнес.

Экологи говорят, что одноразовые средства защиты, которые, как правило, сделаны из пластика, уже наносят вред окружающей среде по всему миру.

  • 22 мая 2020
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