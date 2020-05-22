Media player
Media playback is unsupported on your device
Видео
Как сжигают использованные маски
В Киеве начали собирать и сжигать использованные одноразовые медицинские маски и перчатки.
Урны для их сбора стоят в 14 супермаркетах города, но далеко не все понимают, как и зачем ими пользоваться. Оплачивает эту инициативу частный бизнес.
Экологи говорят, что одноразовые средства защиты, которые, как правило, сделаны из пластика, уже наносят вред окружающей среде по всему миру.
-
22 мая 2020
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
-
Поделиться
Поделиться сообщением вВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
-
ВКонтактеПоделиться сообщением в ВКонтакте
-
LiveJournalПоделиться сообщением в LiveJournal
-
Мой мирПоделиться сообщением в Мой мир
-
ОдноклассникиПоделиться сообщением в Одноклассники
-
-
-
-
TelegramПоделиться сообщением в Telegram
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне