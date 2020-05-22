Media player
Media playback is unsupported on your device
Видео
Пассажирский самолет упал на жилые дома в Пакистане. Видео
Airbus 320 "Пакистанских международных авиалиний" упал на жилые дома в Карачи недалеко от аэропорта, куда он следовал из города Лахор.
На борту находилось 99 пассажиров и 8 членов экипажа.
Свидетели говорят о том, что самолет безуспешно заходил на посадку два или три раза до того, как потерпел крушение.
На место прибыли спасатели и армейские вертолеты.
Авария произошла практически сразу после снятия запрета на коммерческие полеты, введенного из-за коронавируса.
-
22 мая 2020
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
-
Поделиться
Поделиться сообщением вВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
-
ВКонтактеПоделиться сообщением в ВКонтакте
-
LiveJournalПоделиться сообщением в LiveJournal
-
Мой мирПоделиться сообщением в Мой мир
-
ОдноклассникиПоделиться сообщением в Одноклассники
-
-
-
-
TelegramПоделиться сообщением в Telegram
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне