Пассажирский самолет упал на жилые дома в Пакистане. Видео

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Airbus 320 "Пакистанских международных авиалиний" упал на жилые дома в Карачи недалеко от аэропорта, куда он следовал из города Лахор.

На борту находилось 99 пассажиров и 8 членов экипажа.

Свидетели говорят о том, что самолет безуспешно заходил на посадку два или три раза до того, как потерпел крушение.

На место прибыли спасатели и армейские вертолеты.

Авария произошла практически сразу после снятия запрета на коммерческие полеты, введенного из-за коронавируса.