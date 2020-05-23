Лондон на карантине. Религия в эпоху локдауна
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Лондон на карантине, часть 9. Религия в эпоху локдауна

В Лондоне начали ослаблять карантин, но общественные места по-прежнему закрыты – в том числе церкви, мечети и синагоги.

Карантин уже помешал многим праздникам – Пасха и Песах в этом году проходили довольно необычно. А в эти выходные мусульманам предстоит отметить кульминацию Рамадана в локдауне.

Корреспондент Русской службы Би-би-си Бен Тавенер продолжает свой видеоблог о Лондоне во времена локдауна беседами с британским священником Русской православной церкви Иосифом Скиннером, помогавшей пожилым людям отмечать Песах еврейкой Екатериной Бархо, и известным лондонским имамом и радиоведущим Разой Ахмедом, чтобы узнать, как их служение вере адаптируется в условиях карантина.

  • 23 мая 2020
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