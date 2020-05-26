"Одна страна, две системы": в Гонконге снова протестуют
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"Одна страна, две системы": в Гонконге снова протестуют

Тысячи жителей Гонконга вышли на акции протеста против нового законопроекта властей Китая.

Законопроект позволит применять национальные законы Китая на территории Гонконга и запретит зарубежным и внешним силам вмешиваться в дела автономии.

Из-за эпидемии коронавируса массовые собрания в Гонконге запрещены. Полиция разогнала митингующих, применив слезоточивый газ. Задержали более 120 человек.

  • 26 мая 2020
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