"Вы меня видите, слышите?": Владимир Путин и видеосвязь
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"Вы меня видите, слышите?": Владимир Путин и видеосвязь

Из-за самоизоляции люди во многих городах мира практически перестали покидать свои дома: работа стала удаленной, а встречи с семьей и друзьями перенеслись в приложения для видеозвонков.

Ограничения коснулись и Владимира Путина: последние пару месяцев все совещания и встречи президенту приходится проводить по видеосвязи.

Не обходится и без обычных в таких случаях проблем - скомканные приветствия, неловкие паузы, задержки в сигнале и отвлекающий фон собеседника.

  • 2 июня 2020
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