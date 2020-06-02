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Видео
"Вы меня видите, слышите?": Владимир Путин и видеосвязь
Из-за самоизоляции люди во многих городах мира практически перестали покидать свои дома: работа стала удаленной, а встречи с семьей и друзьями перенеслись в приложения для видеозвонков.
Ограничения коснулись и Владимира Путина: последние пару месяцев все совещания и встречи президенту приходится проводить по видеосвязи.
Не обходится и без обычных в таких случаях проблем - скомканные приветствия, неловкие паузы, задержки в сигнале и отвлекающий фон собеседника.
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2 июня 2020
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