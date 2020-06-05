"Непонятно как это работает": москвичи против "Социального мониторинга"
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"Непонятно как это работает": москвичи против "Социального мониторинга"

Москвичи с диагнозом Covid-19, проходящие лечение на дому, должны установить на смартфоне приложение "Социальный мониторинг".

Оно определяет местоположение человека и периодически просит присылать селфи из дома. Так приложение контролирует, как люди соблюдают карантин, и сообщает о нарушениях.

В депортаменте информационных технологий утверждают, что приложение работает корректно, но многие пользователи недовольны. Они утверждают, что получили штрафы, несмотря на соблюдение правил карантина.

  • 5 июня 2020
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