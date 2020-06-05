Media player
Media playback is unsupported on your device
Видео
"Непонятно как это работает": москвичи против "Социального мониторинга"
Москвичи с диагнозом Covid-19, проходящие лечение на дому, должны установить на смартфоне приложение "Социальный мониторинг".
Оно определяет местоположение человека и периодически просит присылать селфи из дома. Так приложение контролирует, как люди соблюдают карантин, и сообщает о нарушениях.
В депортаменте информационных технологий утверждают, что приложение работает корректно, но многие пользователи недовольны. Они утверждают, что получили штрафы, несмотря на соблюдение правил карантина.
-
5 июня 2020
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
-
Поделиться
Поделиться сообщением вВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
-
ВКонтактеПоделиться сообщением в ВКонтакте
-
LiveJournalПоделиться сообщением в LiveJournal
-
Мой мирПоделиться сообщением в Мой мир
-
ОдноклассникиПоделиться сообщением в Одноклассники
-
-
-
-
TelegramПоделиться сообщением в Telegram
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне