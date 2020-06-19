"Царь должен быть царем": что о поправках рассказывают на улицах Подмосковья
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"Царь должен быть царем": как о поправках рассказывают на улицах Подмосковья

Голосование по внесению поправок в российскую Конституцию начнется 25 июня. Агитации за или против поправок в законе не предусмотрено, но в Подмосковье уже начали работать волонтеры, которые должны информировать людей о голосовании.

Корреспондент Русской службы Би-би-си Петр Козлов отправился в Щелково и Электросталь, чтобы поговорить с самими волонтерами и теми, кому предстоит голосовать.

  • 19 июня 2020
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