"Нам дали подарочек": в здании, где находятся избирательные участки, выдавали деньги
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"Дали подарочек": в здании, где находятся избирательные участки, выдавали деньги

В подмосковном Лыткарино в здании колледжа, где находятся избирательные участки № 1428 и № 1435, в одном из кабинетов людям выплачивали деньги. По полторы тысячи рублей получили в том числе и те, кто пришел голосовать по поправкам в Конституцию.

По словам тех, кто получил деньги, выплаты проводили в рамках программы "Дети войны". В свою очередь у кабинета, куда приглашали людей, висел листок с надписью "Прием несовершеннолетних узников ВОВ". Никто из официальных лиц не смог рассказать Русской службе Би-би-си подробности об этой программе.

  • 1 июля 2020
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