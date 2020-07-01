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"Дали подарочек": в здании, где находятся избирательные участки, выдавали деньги
В подмосковном Лыткарино в здании колледжа, где находятся избирательные участки № 1428 и № 1435, в одном из кабинетов людям выплачивали деньги. По полторы тысячи рублей получили в том числе и те, кто пришел голосовать по поправкам в Конституцию.
По словам тех, кто получил деньги, выплаты проводили в рамках программы "Дети войны". В свою очередь у кабинета, куда приглашали людей, висел листок с надписью "Прием несовершеннолетних узников ВОВ". Никто из официальных лиц не смог рассказать Русской службе Би-би-си подробности об этой программе.
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1 июля 2020
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