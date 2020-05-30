Эколог-экстремал Льюис Пью: "Я рискую жизнью, потому что ценю её"
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Льюис Пью – единственный человек в мире, который может долго находиться в ледяной воде

На его счету десятки мировых рекордов по экстремальному плаванию.

Но Льюис Пью не просто экстремал, а активный борец за создание охраняемых зон в полярных регионах. Его цель – привлечь внимание к проблеме климатических изменений и загрязнению океанов.

В интервью Би-би-си он рассказал о смертельно опасных заплывах и обратился к климатическим скептикам.

  • 30 мая 2020
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