Media player
Media playback is unsupported on your device
Видео
Льюис Пью – единственный человек в мире, который может долго находиться в ледяной воде
На его счету десятки мировых рекордов по экстремальному плаванию.
Но Льюис Пью не просто экстремал, а активный борец за создание охраняемых зон в полярных регионах. Его цель – привлечь внимание к проблеме климатических изменений и загрязнению океанов.
В интервью Би-би-си он рассказал о смертельно опасных заплывах и обратился к климатическим скептикам.
-
30 мая 2020
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
-
Поделиться
Поделиться сообщением вВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
-
ВКонтактеПоделиться сообщением в ВКонтакте
-
LiveJournalПоделиться сообщением в LiveJournal
-
Мой мирПоделиться сообщением в Мой мир
-
ОдноклассникиПоделиться сообщением в Одноклассники
-
-
-
-
TelegramПоделиться сообщением в Telegram
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне