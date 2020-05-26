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Маски как искусство: в Праге открылась выставка средств защиты от вируса
В Праге открылась выставка масок. Самодельные средства защиты стали экспонатами Национального музея.
Каждую из выставленных масок носили во время пандемии, и за каждой из них стоит своя история.
В Чехии одними из первых сделали ношение масок за пределами дома сделали обязательным.
Большинство людей из-за дефицита делали маски сами.
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26 мая 2020
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