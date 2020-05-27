Застрявшие в раю: почему изоляция на Багамах не может длиться долго

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Застрявшие в раю: как изолироваться на Багамах и зачем оттуда бежать
Брайан и Карин Траутманы изолировались от вируса на необитаемом острове. Вместе со своей 9-месячной дочерью они провели там больше ста дней, потому что привыкли к жизни на яхте. Они сами ловят еду, вырабатывают свое электричество, используя солнце и ветер, а для производства чистой воды у них есть опреснитель.
Но теперь пара вынуждена бежать от надвигающегося сезона ураганов.
По прогнозам он начнется уже в июне.
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27 мая 2020
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