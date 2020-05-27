Запуск космического корабля SpaceX отложили из-за погоды
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Запуск пилотируемого космического корабля SpaceX отложили из-за погоды

Первый частный пилотируемый космический корабль Crew Dragon Илона Маска не полетел в космос из-за погоды. Новая попытка состоится 30 мая.

Миссию отменили за 16 минут до старта.

Наблюдать за запуском в космический центр имени Джона Кеннеди во Флориде прилетел президент США Дональд Трамп с супругой.

  • 27 мая 2020
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