Media player
Media playback is unsupported on your device
Видео
Запуск пилотируемого космического корабля SpaceX отложили из-за погоды
Первый частный пилотируемый космический корабль Crew Dragon Илона Маска не полетел в космос из-за погоды. Новая попытка состоится 30 мая.
Миссию отменили за 16 минут до старта.
Наблюдать за запуском в космический центр имени Джона Кеннеди во Флориде прилетел президент США Дональд Трамп с супругой.
-
27 мая 2020
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
-
Поделиться
Поделиться сообщением вВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
-
ВКонтактеПоделиться сообщением в ВКонтакте
-
LiveJournalПоделиться сообщением в LiveJournal
-
Мой мирПоделиться сообщением в Мой мир
-
ОдноклассникиПоделиться сообщением в Одноклассники
-
-
-
-
TelegramПоделиться сообщением в Telegram
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне