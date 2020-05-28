Бункеры, рвы и запасные квартиры: как богачи готовились к пандемии и ее последствиям
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Бункеры, рвы и запасные квартиры: как богачи готовились к пандемии и ее последствиям

С началом пандемии появились сообщения о том, как сверхбогатые люди ищут надежные убежища на случай экономических катастроф и социальных волнений.

Подземные бункеры с системами жизнеобеспечения, неприступные замки и острова – это лишь часть предложений, существующих на этом рынке.

  • 28 мая 2020
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