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Бункеры, рвы и запасные квартиры: как богачи готовились к пандемии и ее последствиям
С началом пандемии появились сообщения о том, как сверхбогатые люди ищут надежные убежища на случай экономических катастроф и социальных волнений.
Подземные бункеры с системами жизнеобеспечения, неприступные замки и острова – это лишь часть предложений, существующих на этом рынке.
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28 мая 2020
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