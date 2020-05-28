Как врачи по всему миру сталкиваются с агрессией во время пандемии
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Хлорка в лицо, разбитые машины и хамство. Врачи из разных стран об агрессии на фоне пандемии

Медработники в разных странах мира подвергаются нападениям людей из-за своей деятельности во время пандемии - кто-то считает их разносчиками вируса, а кто-то заявляет, что они недостаточно много и хорошо работают.

“Униформа может вызвать панику в магазине, потому что люди думают, что мы заражены”, - говорит медсестра из Британии.

Врачи часто сталкивались с агрессией во время работе и до пандемии. До 38% медицинских работников хотя бы раз подверглись физическому насилию за время своей карьеры, следует из доклада ВОЗ.

И хотя сейчас врачам аплодируют и посвящают граффити, их жизнь все так же часто подвергается опасности.

  • 28 мая 2020
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