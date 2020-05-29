Держи дистанцию: изобретения эпохи коронавируса
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Держи дистанцию: изобретения эпохи коронавируса

С ослаблением карантина по всему миру перед населением планеты встает новая задача: соблюдение социальной дистанции.

Дизайнеры, изобретатели и просто предприимчивые граждане находят разные способы держаться на расстоянии от других людей, не прикладывая усилий.

  • 29 мая 2020
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