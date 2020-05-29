Погромы в США: что происходит после убийства Джорджа Флойда в Миннеаполисе
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Погромы в США: что происходит после убийства Джорджа Флойда в Миннеаполисе

В Миннеаполисе акции протеста переросли в погромы и беспорядки. Местные власти пока не могут взять ситуацию под контроль.

Все началось с убийства афроамериканца Джорджа Флойда полицейскими. 25 мая они остановили машину мужчины на перекрестке. Его подозревали в использовании фальшивых банкнот. При задержании офицер встал коленом на горло Флойда. Полицейские утверждают, что Флойд оказывал сопротивление. Мужчина умер до приезда врачей.

Его смерть вызвала волну протестов не только в Миннеаполисе, но и по всей Америке. Русская служба Би-би-си собрала хронику из разных городов США.

  • 29 мая 2020
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