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Миннеаполис: задержание журналистов Си-эн-эн в прямом эфире
В Миннеаполисе продолжаются беспорядки, вызванные гибелью 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда, в ходе которых были задержаны репортер Си-эн-эн Омар Хименес - также афроамериканец - и все остальные члены его съемочной группы.
Позже всех отпустили и губернатор штата Миннесота Тим Уолз извинился.
Полиция заявила, что задержанные были освобождены, как только было подтверждено, что они работники СМИ. Однако Си-эн-эн не согласилась с этой версией, заявив, что ее сотрудники при задержании немедленно сообщили о том, что они журналисты.
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29 мая 2020
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