Подкаст "Что это было". Как Лондон выходит из карантина?
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Подкаст "Что это было". Как Лондон выходит из карантина?

Пока Москва пытается придумать, как гулять по графику, в Лондоне постепенно вступает в силу все больше послаблений. Как столица Британии возвращается к жизни и каким образом власти заставляют граждан соблюдать меры безопасности - обсуждают корреспонденты Русской службы Би-би-си в Лондоне Юри Вендик и Бен Тавенер (ведущий видеоблога "Лондон на карантине").

Подкаст "Что это было?" также можно слушать в подкастах Apple, в Overcast, на "Яндекс. Музыка" и на других платформах.

  • 30 мая 2020
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