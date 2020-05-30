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Видео
Подкаст "Что это было". Как Лондон выходит из карантина?
Пока Москва пытается придумать, как гулять по графику, в Лондоне постепенно вступает в силу все больше послаблений. Как столица Британии возвращается к жизни и каким образом власти заставляют граждан соблюдать меры безопасности - обсуждают корреспонденты Русской службы Би-би-си в Лондоне Юри Вендик и Бен Тавенер (ведущий видеоблога "Лондон на карантине").
Подкаст "Что это было?" также можно слушать в подкастах Apple, в Overcast, на "Яндекс. Музыка" и на других платформах.
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30 мая 2020
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