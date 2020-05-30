США снова в космосе. Первый запуск корабля SpaceX с пилотами на борту.
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США снова в космосе. Первый запуск корабля SpaceX с пилотами на борту.

SpaceX Илона Маска и НАСА успешно запустили космический корабль "Драгон".

США впервые за девять лет отправили в космос астронавтов со своей территории. Работа над этим проектом длилась больше 10 лет, миссия Demo-2 стартовала с мыса Канаверал.

На борту - астронавты Роберт Бенкен и Даглас Херли, для обоих это уже третий полет в космос.

Корабль вывела на орбиту ракета "Фалкон". Ее ступень успешно вернулась на Землю. Полет к МКС займет примерно 19 часов.

Предыдущий запуск, назначенный на 27 мая, отложили из-за погоды за 16 минут до старта. До запуска астронавты несколько недель провели на жестком карантине, чтобы не заразиться коронавирусом.

  • 30 мая 2020
Go to next video: Запуск пилотируемого космического корабля SpaceX отложили из-за погоды