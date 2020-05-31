Экипаж Crew Dragon на МКС. Как прошла стыковка корабля SpaceX со станцией
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Экипаж "Драгона" на МКС. Как прошла стыковка корабля SpaceX со станцией

Астронавты Даглас Херли и Роберт Бенкен на МКС. Первый частный пилотируемый космический корабль "Драгон" компании SpaceX успешно пристыковался к станции.

Астронавтов встретили участники 63-й экспедиции: россияне Анатолий Иванишин и Иван Вагнер и американец Крис Кэссиди.

Бенкен и Херли проведут на станции от месяца до четырех, а затем вернутся на Землю в том же корабле компании SpaceX.

После успешного завершения миссии НАСА сможет сертифицировать "Драгон" для регулярных пилотируемых полетов.

  • 31 мая 2020
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