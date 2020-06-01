Видеонаблюдение и не только: что мэрия за один день узнает о москвичах
Последние десять лет в Москве создают систему “Умный город”, которая собирает и анализирует персональные данные москвичей. Система призвана сделать жизнь москвичей более удобной: например, уменьшить пробки на дорогах и очереди в поликлиниках и МФЦ. Но может ли “Умный город” превратиться в "Большого брата"?
"Умный город" или "Старший брат"? Как мэрия научилась знать о москвичах всё
Корреспондент русской службы Би-би-си Андрей Захаров рассказывает, как за один день мэрия Москвы может узнать почти все о любом жителе города.
Автор видео - Иван СтупинСъемка и цветокоррекция - Владимир Пирожков
-
1 июня 2020
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
-
Поделиться
Поделиться сообщением вВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
-
ВКонтактеПоделиться сообщением в ВКонтакте
-
LiveJournalПоделиться сообщением в LiveJournal
-
Мой мирПоделиться сообщением в Мой мир
-
ОдноклассникиПоделиться сообщением в Одноклассники
-
-
-
-
TelegramПоделиться сообщением в Telegram
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне