Видеонаблюдение и не только: что мэрия за один день узнает о москвичах
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Видеонаблюдение и не только: что мэрия за один день узнает о москвичах

Последние десять лет в Москве создают систему “Умный город”, которая собирает и анализирует персональные данные москвичей. Система призвана сделать жизнь москвичей более удобной: например, уменьшить пробки на дорогах и очереди в поликлиниках и МФЦ. Но может ли “Умный город” превратиться в "Большого брата"?

"Умный город" или "Старший брат"? Как мэрия научилась знать о москвичах всё

Корреспондент русской службы Би-би-си Андрей Захаров рассказывает, как за один день мэрия Москвы может узнать почти все о любом жителе города.

Автор видео - Иван СтупинСъемка и цветокоррекция - Владимир Пирожков

  • 1 июня 2020
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