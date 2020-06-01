Протесты в США: грузовик в толпе, поджоги и мародерство
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Против расизма и произвола полиции. Как протесты из США охватили другие страны

В США почти неделю продолжаются протесты против расизма и полицейского произвола, начавшиеся после убийства афроамерканца Джорджа Флойда.

В Вашингтоне демонстранты подожгли здания у резиденции президента, а в Миннеаполисе в толпу протестующих въехал грузовик.

Протесты охватили уже больше 75 американских городов и вышли за пределы США.

  • 1 июня 2020
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