Выборы в Беларуси. Кто такой блогер Тихановский и почему его задержали?
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Выборы в Беларуси. Кто такой блогер Тихановский и почему его задержали?

В Беларуси готовятся к президентским выборам – они должны пройти 9. По сведениям правозащитников, за минувшие выходные по всей стране были задержаны 50 человек - сборщики подписей, активисты пикетов в поддержку альтернативных Александру Лукашенко кандидатов.

Среди задержанных - блогер Сергей Тихановский. Его жена зарегистрирована претендентом на пост президента, и он собирал подписи в ее поддержку в городе Гродно.

Тихановского часто называют белорусским Навальным. Он ведет популярный канал в YouTube, где критикует Лукашенко.

Президент Беларуси и руководители силовых структур заявили, что у государства достаточно сил и средств справиться с недовольными. «Майданов в Беларуси не будет», — заявил Лукашенко.

  • 1 июня 2020
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