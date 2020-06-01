Выборы в Беларуси. Кто такой блогер Тихановский и почему его задержали?
В Беларуси готовятся к президентским выборам – они должны пройти 9. По сведениям правозащитников, за минувшие выходные по всей стране были задержаны 50 человек - сборщики подписей, активисты пикетов в поддержку альтернативных Александру Лукашенко кандидатов.
Среди задержанных - блогер Сергей Тихановский. Его жена зарегистрирована претендентом на пост президента, и он собирал подписи в ее поддержку в городе Гродно.
Тихановского часто называют белорусским Навальным. Он ведет популярный канал в YouTube, где критикует Лукашенко.
Президент Беларуси и руководители силовых структур заявили, что у государства достаточно сил и средств справиться с недовольными. «Майданов в Беларуси не будет», — заявил Лукашенко.
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1 июня 2020
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