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Путин назначил голосование по Конституции на 1 июля. Видео
Владимир Путин объявил, что голосование по поправкам в Конституцию назначено на 1 июля.
Голосование должно было состояться еще 22 апреля, но из-за эпидемии коронавируса его перенесли.
Изменение Конституции позволит Путину еще дважды избираться на президентский срок. Таким образом он сможет оставаться у власти до 2036 года.
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1 июня 2020
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