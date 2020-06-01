Путин назначил голосование по Конституции на 1 июля. Видео
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Путин назначил голосование по Конституции на 1 июля. Видео

Владимир Путин объявил, что голосование по поправкам в Конституцию назначено на 1 июля.

Голосование должно было состояться еще 22 апреля, но из-за эпидемии коронавируса его перенесли.

Изменение Конституции позволит Путину еще дважды избираться на президентский срок. Таким образом он сможет оставаться у власти до 2036 года.

  • 1 июня 2020
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