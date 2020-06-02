Христо Явашев: от обертывания стульев до Рейхстага
В Нью-Йорке умер всемирно известный "упаковщик" архитектурных шедевров и природных достопримечательностей художник Христо.
Христо и его жена Жанна-Клод де Гийебон известны своими грандиозными проектами по упаковке огромных объектов, но начиналось все с малых форм: витрин магазинов, консервных банок, скрипки, велосипеда и стула.
Если поначалу Христо использовал для укутывания песок и глину, то потом перешел исключительно на ткани. При этом он постоянно менял свой стиль.
Его фирменным знаком были блестящие цветные ткани, которыми он обтягивал строения. Он планировал обернуть Триумфальную арку в Париже в 25 тыс. кв. метров ткани серебристо-голубого цвета. Но из-за эпидемии коронавируса инсталляцию отложили до 2021 года.
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2 июня 2020
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