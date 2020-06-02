“Мне комфортно в самоизоляции”: почему люди не хотят выходить наружу
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“Мне комфортно в самоизоляции”: почему люди не хотят выходить наружу

Всего 9% британцев, опрошенных маркетинговой компанией YouGov, хотят вернуться в прежнюю жизнь.

Вынужденная самоизоляция заставила людей во всем мире задуматься о ритме жизни и о том, что их устраивает, а что нет. Многие люди говорят, что в самоизоляции они счастливее и что возвращаться “в нормальную жизнь” им не совсем хочется.

Русская служба Би-би-си поговорила с людьми из разных стран, которых сейчас устраивает их быт. Мы спросили, почему дома им комфортнее и что они собираются менять в будущем, когда все-таки придется выходить возвращаться к работе в офисе.

  • 2 июня 2020
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