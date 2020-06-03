«Почему я протестую?» - отвечают американцы
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Почему я протестую? Ответы участников акций против расизма в США

В десятках городов США больше недели продолжаются протесты против расового неравенства и полицейского произвола. Акции перекинулись и на другие страны, зачастую они перерастают в погромы и столкновения с полицией.

Все началось после того, как в Миннеаполисе погиб Джордж Флойд - полицейский встал ему на горло коленом, и он задохнулся.

Полицейского обвиняют в убийстве третьей степени, а троих его коллег, присутствовавших при задержании Флойда, уволили.

Несмотря на реакцию властей, люди продолжают выходить на улицы и устраивать протесты. Би-би-си спросила их почему они это делают.

  • 3 июня 2020
Go to next video: Против расизма и произвола полиции. Как протесты из США охватили другие страны