Почему я протестую? Ответы участников акций против расизма в США
В десятках городов США больше недели продолжаются протесты против расового неравенства и полицейского произвола. Акции перекинулись и на другие страны, зачастую они перерастают в погромы и столкновения с полицией.
Все началось после того, как в Миннеаполисе погиб Джордж Флойд - полицейский встал ему на горло коленом, и он задохнулся.
Полицейского обвиняют в убийстве третьей степени, а троих его коллег, присутствовавших при задержании Флойда, уволили.
Несмотря на реакцию властей, люди продолжают выходить на улицы и устраивать протесты. Би-би-си спросила их почему они это делают.
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3 июня 2020
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