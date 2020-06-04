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"Фундамент надломлен". Меган Маркл о протестах в США
Герцогиня Сассекская Меган Маркл впервые публично высказалась о протестах против расизма и полицейского произвола, которые проходят в США.
Жена принца Гарри записала видеообращение для выпускников католической школы в Лос-Анджелесе, в которой сама когда-то училась.
В апреле принц Гарри с супругой отошли от исполнения королевских обязанностей.
Британская королевская семья традиционно не комментирует политические события.
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4 июня 2020
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