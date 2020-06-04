Карантин на краю света: племя яганов, охота на бобров и прерванная кругосветка
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Яганы, охота на бобров и прерванная кругосветка: рассказ капитана о карантине в Чили

Капитан Максим Озерной и его яхта "Ксанаду" больше двух месяцев провели на карантине в самой южной точке Чили, на острове Наварино.

Яхта Максима не смогла добраться до конечной цели своего путешествия - Антарктики. Экспедиция началась в сентябре 2019 года, но из-за поломки "Ксанаду" остановилась в проливе Бигля на ремонт. И тут начался карантин.

Би-би-си попросила Максима рассказать, как он проводил свои дни на краю света.

Максим Озерной планирует вернуться домой на вывозном рейсе Росавиации и МИДа, который должен вылететь из Сантьяго 5 июня. У рейса необычный и очень длинный маршрут: Москва - Гавана - Сан-Паулу - Буэнос-Айрес - Сантьяго - Гавана - Москва. Из Москвы он везет граждан Кубы, Бразилии, Аргентины и Чили, а в Москву - россиян, оказавшихся на карантине в Латинской Америке.

  • 4 июня 2020
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